Escrito por editor

Diputado Mirosevic alerta sobre posible cierre de poder de compra de ENAMI en la región

El parlamentario ariqueño dijo que esta decisión “matará a la pequeña minería de la región, una actividad que no contamina, a diferencia de la gran minería, ya que es sólo de extracción”.

El diputado por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, dijo sentirse preocupado por el posible cierre del poder de compra de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) que se encuentra en la región, ya que esto afectaría a los pequeños pirquineros.

Según comentó el parlamentario, esto haría posible un traspaso del poder de compra de ENAMI a la minera privada Pampa Camarones, con lo que “se produciría un efectivo negativo en los pequeños pirquineros ya que la Minera Pampa Camarones pasarían a dominar los precios de compra, por ser el único comprador de la región, concentrando así más la actividad”.

Mirosevic aseguró que “la ciudadanía de nuestra región tiene serias dudas de la llegada de la gran minería, reparos que yo comparto, por lo que me parece negativo que al sacar de aquí el poder de compra de ENAMI y al dárselos a la Minera Pampa Camarones, mataremos con esto a la pequeña minería, que no contramina, ya que es sólo de extracción y no se procesa en la región”.

El parlamentario informó que la experiencia del resto del país indica que la pequeña minería no puede sobrevivir cuando ENAMI no tiene un poder de compra alternativo a los precios ofrecidos por las mineras privadas, ya que estas “pagan menos a los pequeños mineros y los estrujan hasta matarlos”.

De esta forma el parlamentario ariqueño se mostró contrario al posible cierre del poder de compra e hizo un llamado a los ejecutivos de ENAMI a revertir tal decisión que se estaría especulando dentro de la empresa pública.