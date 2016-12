Escrito por editor

Programa “De 4 a 7” del Sernam

Anyelina Gómez Abarca trabaja todo el día y no tenía dónde dejar a sus tres hijos, hasta que supo del programa “De 4 a 7, mujer trabaja tranquila”, que ejecuta el Gobierno mediante el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y el municipio de Arica. “La vida me cambió demasiado, porque no tenía con quién dejar a mis hijos. Ahora, puedo trabajar tranquila mientras los cuidan. Les ayudan a hacer sus tareas, los cuidan y cuando terminó de trabajar los paso a buscar”, comentó la joven trabajadora.

Ella es una de las beneficiarias con este programa gubernamental, que se imparte en dos establecimientos educacionales de la ciudad: la Escuela D-91 “Centenario”, que recibe a 44 menores, y la Escuela D-21 “Tucapel” llegan 30.

La presentación de la iniciativa gubernamental fue encabezada por el intendente Emilio Rodríguez, y además asistieron los consejeros regionales David Zapata y Rodrigo Díaz, el director del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem), Mario Vargas; la directora regional del Sernam, Jacqueline Castillo; funcionarios docentes y mujeres beneficiadas con esta iniciativa.

Importante ayuda

El intendente comentó que este programa apunta a uno de los pilares del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet: la equidad. “Le da posibilidades y oportunidades a las mujeres jefas de hogar para dejar a sus hijos en un espacio educativo, mientras ellas trabajan, estudian o se capacitan”, comentó Rodríguez, quien manifestó que en la medida que se masifique y otras mujeres conozcan esta iniciativa, “aumentará el número de mujeres beneficiadas”.

La directora regional de Sernam, Jaqueline Castillo, manifestó que este programa permite que muchas mujeres puedan trabajar, capacitarse o nivelar sus estudios, mientras los menores cuentan con la supervisión de cuidadores especializados. “No sólo los cuidan por un tema de extensión horaria o un tema escolar, sino que además, agregando otros factores como actividades recreativas, deportivas, paseos fuera del establecimiento y también entrega de valores”.

Según se informó, aún quedan cupos para recibir a más pequeños en ambos planteles.